Один зі столичних вишів не заборонятиме телеграм для особистого спілкування
Чимало закладів вищої освіти в Україні встановили заборони на користування телеграмом для особистого спілкування. Однак Київський авіаційний інститут не планує долучатися до такої ініціативи.
Про це інформує 24 Канал з посиланням на заяву в етері КИЇВ24 в.о. ректорки вишу Ксенії Семенової.
Дивіться також Національна академія наук відмовляється від телеграму
Чи користуватимуться телеграмом у Київському авіаційному інституті
Семенова повідомила, що у виші для особистого користування не можуть співробітникам забороняти будь-які месенджери. А от ділову інформацію надсилають робочою поштою.
Пояснюємо, які можуть бути недоліки телеграму, що це той додаток, який контролюється владою Російської Федерації, яка має доступ до інформації. У такому університеті як Київський авіаційний інститут, який дуже дотичний до різних інженерних розробок, дуже важливо особливо чутливу інформацію не пересилати в телеграмі і не користуватися телеграмом для цих потреб,
– зазначила в.о. ректора.
І додала, що виш досі має офіційний канал у телеграмі, адже чимало абітурієнтів та їхніх батьків в Україні користуються телеграмом. При цьому вона повідомила, що інші канали комунікації мають шанси витіснити телеграм, якщо буде рішення на рівні держави.
Дивіться також Нардеп Бабак заявив, що багато ректорів вишів покине посади
Де в Україні заборонили телеграм
Раніше в Україні державним службовцям, військовим та працівникам критичної інфраструктури заборонили встановлювати Telegram на службових пристроях, за винятком тих, для кого це необхідно за службовими обов'язками.
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення також заборонила використання Telegram.
Серед вишів від комунікації у телеграмі відмовились у Львівському національному університеті імені Франка, у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича, Київському столичному університеті імені Бориса Грінченка, Українському католицькому університеті.
У КНУ імені Шевченка також запровадили обмеження щодо використання месенджера Telegram для всіх співробітників.
- Національна академія наук України також заборонила використовувати Telegram в службових цілях.