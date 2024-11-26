Один зі столичних вишів не заборонятиме телеграм для особистого спілкування

Чимало закладів вищої освіти в Україні встановили заборони на користування телеграмом для особистого спілкування. Однак Київський авіаційний інститут не планує долучатися до такої ініціативи.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на заяву в етері КИЇВ24 в.о. ректорки вишу Ксенії Семенової.

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Чи користуватимуться телеграмом у Київському авіаційному інституті

Семенова повідомила, що у виші для особистого користування не можуть співробітникам забороняти будь-які месенджери. А от ділову інформацію надсилають робочою поштою.

Пояснюємо, які можуть бути недоліки телеграму, що це той додаток, який контролюється владою Російської Федерації, яка має доступ до інформації. У такому університеті як Київський авіаційний інститут, який дуже дотичний до різних інженерних розробок, дуже важливо особливо чутливу інформацію не пересилати в телеграмі і не користуватися телеграмом для цих потреб,

– зазначила в.о. ректора.

І додала, що виш досі має офіційний канал у телеграмі, адже чимало абітурієнтів та їхніх батьків в Україні користуються телеграмом. При цьому вона повідомила, що інші канали комунікації мають шанси витіснити телеграм, якщо буде рішення на рівні держави.

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Де в Україні заборонили телеграм