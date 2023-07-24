Як вчитимуться учні у Дніпрі та на Кіровоградщині з нового навчального року

В Україні продовжують облаштовувати надійні укриття у навчальних закладах. Саме вони є запорукою успішного повернення шкіл і садочків до очного навчання.

В окремих областях таки планують відновити офлайн-навчання з початку нового навчального року. Як вчитимуться учні у Дніпрі та на Кіровоградщині з 1 вересня, читайте на 24 Каналі.

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Як вчитимуться учні у Дніпрі

Міська влада Дніпра схвалила повернення учнів за парти з 1 вересня. Все ж остаточне рішення щодо того, відповідно до якого формату здобуватиме освіту їхня дитина, ухвалюватимуть батьки.

Вони можуть обрати один із запропонованих форматів:

змішана форма;

дистанційна форма;

індивідуальна – екстернат чи сімейна форма навчання.

А вже після того, як батьки визначаться з формою навчання, у школах складуть розклади уроків.

До слова, офлайн-навчання буде можливе тільки у тих школах, які мають укриття. А це 116 шкіл зі 154.

У місті також розглядають варіант, що учні з різних шкіл навчатимуться разом. Навчання може відбуватися у дві зміни, а частина уроків буде онлайн.

Як здобуватимуть освіту школярі на Кіровоградщині

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На Кіровоградщині також облаштовують укриття у навчальних закладах. З 1 вересня діти мають вчитися за змішаним форматом.

Якщо на початку війни було 86 укриттів у школах, то зараз їх мають 452 школи. Це 92% навчальних закладів регіону,

– розповів заступник начальника обласного департаменту освіти Володимир Таборанський.

За його словами, з 1 вересня в усіх школах області запровадять змішану форму навчання. Він наголосив при цьому, що діти мають повертатись до спілкування між собою.

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