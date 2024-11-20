На окремих спеціальностях отримати грант на навчання стане простіше

Наступного року студенти-контрактники, які вступили у виші, зможуть, як і цьогоріч отримати грант на навчання. При цьому для вступу на спеціальності, які мають особливу підтримку, можна буде скласти два предмети НМТ на 140 балів.

Відповідну норму містить проєкт Порядку прийому до закладів вищої освіти, зазначає Osvita.ua. Документ оприлюднило Міністерство освіти і науки України для громадського обговорення, передає 24 Канал.

Дивіться також Які будуть мінімальні бали з предметів НМТ для вступу до вишів у 2025 році

На яких спеціальностях вимоги для отримання гранту знизять

Для отримання державного освітнього гранту студентам-контрактникам достатньо буде набрати не менше 140 балів з двох предметів НМТ.

Таких балів буде достатньо для отримання державного співфінансування студентам, які навчатимуться на спеціальностях шести галузей знань:

"Освіта";

"Природничі науки математика та статистика";

"Інженерія, виробництво та будівництво";

"Сільське, лісове, рибне господарство та ветеринарна медицина";

"Транспорт та послуги";

"Безпека та оборона".

Тобто студенти 43 спеціальностей, які входять до вищезазначених галузей знань, зможуть отримати грант, вступивши на контракт і склавши два будь-які предмети НМТ як мінімум на 140 балів.

Натомість усі інші студенти-контрактники зможуть претендувати на грант, склавши два предмети НМТ як мінімум на 150 балів.

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Які спеціальності "вимагатимуть" мінімально 170 балів

Водночас для висококон'юнктурних спеціальностей для отримання гранту треба буде набрати як мінімум 170 балів з двох предметів НМТ. Це такі як:

"Бізнес, адміністрування та право";

"Філологія" (крім спеціалізацій з української мови та літератури, кримськотатарської мови та літератури, фольклористики);

"Економіка";

"Міжнародні відносини";

"Журналістика";

"Стоматологія";

"Готельно-ресторанна справа та кейтеринг";

"Туризм та рекреація";

а також для міждисциплінарних освітніх програм з входженням хоча б однієї із зазначених спеціальностей до її міждисциплінарної предметної області.

Раніше ми інформували про те, які будуть мінімальні бали з предметів НМТ для вступу до вишів у 2025 році. Про це читайте за посиланням.