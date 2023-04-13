"Очне навчання": глава МОН Лісовий розповів про термінові зміни в українській освіті
Джерело:"Сніданок з 1+1"
Перш за все в Україні дбатимуть про безпеку учнів та вчителів під час освітнього процесу. Не менш важливим завданням на сьогодні є і повернення до очного навчання.
Про це розповів очільник Міносвіти України Оксен Лісовий. І уточнив, яких термінових змін зараз потребує українська освіта.
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Міністр заявив, що українську освіту знову треба виводити в офлайн-режим, адже навіть якісне онлай-навчання не формує усіх важливих аспектів для формування особистості. Тобто таких як соціалізація, спілкування, розвиток навичок.
Тому прагнемо вивести в аудиторне навчання максимальну кількість дітей, де це можливо,
– уточнив очільник МОН.
Ще одне важливе завдання – організація якісного онлайн-навчання – для школярів за кордоном та тих, хто через безпекову ситуацію в Україні змушений вчитися дистанційно.
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Лісовий уточнив, що від пів мільйона до мільйона українських школярів зараз перебуває за кордоном. При цьому здобувають освіту у місцевих школах. Однак хочуть отримати і українські атестати та свідоцтва про освіту, адже навчаються паралельно в українських школах.
Це велике навантаження. Вони повинні робити вибір. Нам треба зробити це так, щоб діти його не робили. Максимально спростити їм там навчання в школах. Наше бачення – залишити унікальні предмети, враховуючи складнощі синхронізації із нашими предметами,
– переконаний міністр.
Також він розповів, що серед інших важливих завдань для втілення – тотальна цифровізація та оптимізація доступу до освіти через створення індивідуальних кабінетів.
Ще одним пріоритетом МОН є модернізація та трансформація системи професійної освіти. За словами міністра, потрібно "трансформувати ці заклади освіти, інвестувати в них та об'єднувати в потужні регіональні професійні центри".