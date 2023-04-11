Чи покарають міністра освіти Лісового у разі виявлення у дисертації плагіату
Джерело:LIGA.net
Нещодавно новопризначеного очільника Міносвіти Оксена Лісового звинуватили у плагіаті. Він подав свою дисертацію на перевірку.
Перевірятимуть роботу міністра у Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти. Старша наукова співробітниця Інституту математики НАН України та учасниця антиплагіатної ініціативи "Дисергейт" Ірина Єгорченко розповіла, яким може бути покарання у разі виявлення плагіату.
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Чи покарають Лісового у разі виявлення у дисертації плагіату
За словами Єгорченко, НАЗЯВО не може накласти жодних санкцій. Після експертизи агентство має передати результати МОН, яке і очолює Лісовий. Тобто, вважає вона, виникає конфлікт інтересів.
Науковиця також зауважила, що Лісовий обіцяв у разі виявлення порушень відмовитися від наукового ступеня, але в Україні немає такої процедури.
Також вона додала: буває, що знайдений кимось текстовий збіг плагіатом не є. Це може бути самоплагіат, коли людина переписує у дисертації статтю, яку вона сама написала раніше.
Які найпоширеніші способи приховати плагіат
Таких способів безліч, уточнює Єгорченко. Від простої заміни слів до перекладу іноземних джерел. Поширеною також є заміна літер із кирилиці на аналогічні латинські, наприклад "і", "о", "a" чи "с".
Сюди можна додати й популярний студентський метод, коли пробіли, поля і вільні місця на сторінці забивають літерами білого кольору – тоді виходить менший відсоток плагіату. Але, на щастя, сучасні програми вже вміють це бачити,
– каже науковиця.
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Оксена Лісового звинуватили у плагіаті
- 21 березня Верховна Рада України призначила на посаду міністра освіти і науки України Оксена Лісового.
- Оксен Лісовий – воїн, науковець та директор Малої академії наук.
- Однак нового очільника МОН вже встигли звинуватити у плагіаті.
- Мовиться про кандидатську дисертацію з філософії, яку Лісовий захистив у 2012 році.
- Про історію з плагіатом дізналися на тлі позитивних відгуків про новообраного міністра. Уперше це опублікували на сторінці "Українського руху пацифістів". Ця організація відома тим, що виступає за "мирне закінчення війни і права кожної людини на відмову від військової служби". Засновником якої є журналіст з Івано-Франківська Руслан Коцаба. Його обвинувачують у держзраді.
- Членкиня освітнього комітету Верховної Ради Наталя Піпа підтвердила те, що у дисертації Лісового є помилка. Однак вона не така масштабна, щоб не призначати автора роботи на посаду міністра, вважає Піпа.
- У МАН повідомили, що Оксен Лісовий заявив про свою нульову толерантність до академічної недоброчесності.
- Новопризначений очільник Міносвіти зранку 23 березня оголосив, що подав свою дисертацію на перевірку до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. І заявив, що з нетерпінням чекає на результати. При цьому додав: якщо у його роботі виявлять порушення, відмовиться від ступеня кандидата наук.
- Свою дисертацію на перевірку подав також і очільник освітнього Комітету Ради Сергій Бакак.
- У Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти заявили, що отримали дисертації.
- Перевірятимуть наукові роботи до 3 місяців, заявили у НАЗЯВО.