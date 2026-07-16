Оксен Лісовий залишає посаду міністра освіти і науки нашої держави. На ній він перебував 3 роки і 4 місяці.

Відомство отримало нового очільника. Ним став Андрій Бутенко, зазначає 24 Канал.

Що відомо про зміни в МОН

16 липня Верховна Рада погодила призначення новим прем'єр-міністром України Сергія Корецького. Він вніс до парламенту подання про призначення нового складу уряду. Нардепи схвалили цей склад.

Змінився і очільник Міністерства освіти і науки України. Оксена Лісового замінив очільник Національної агенції забезпечення якості вищої освіти Андрій Бутенко.

Оксен Лісовий при цьому написав у телеграмі, що залишає посаду міністра освіти і науки України.

Що написав Лісовий

Він наголосив, що для нього було честю служити Україні на цій посаді без кількох днів 3 роки і 4 місяці.

Я прийшов у міністерство після фронту – в один із найскладніших періодів для держави та освіти. Уже в березні 2023 року чітко усвідомлював: управління освітою під час війни – це також форма служіння. Служіння країні, яка водночас веде війну і мусить думати про своє майбутнє,

– написав вже ексміністр.

Він також розповів про основні досягнення на цій посаді. Зазначив, що насамперед удалося посилити прозорість і доброчесність управління. Також переглянули підходи до фінансування університетів і запровадили прозоріші правила розподілу державних коштів.

Попри повномасштабну війну та безпрецедентний тиск на державні фінанси, бюджет освіти зріс зі 156 мільярда гривень у 2023 році до 278,7 мільярда гривень у 2026 році – на 122,7 мільярда гривень або майже на 79%,

– уточнив Лісовий.

У Бюджетній декларації на наступні три роки при цьому передбачили 78,5 мільярда гривень на реалізацію інфраструктурних проєктів у сфері освіти.

Також Лісовий повідомив, що сьогодні українську освіту системно підтримують понад 35 урядів і понад 90 міжнародних організацій – від дошкілля до вищої освіти і науки. Разом із партнерами вдалося залучити понад 1,5 мільярда доларів міжнародної підтримки. Це найбільший обсяг міжнародних ресурсів, який будь-коли отримувала українська освіта.

Що розповів ексміністр про освітні реформи

Ексміністр нагадав і про реформи.

У дошкільній освіті ухвалений новий Закон "Про дошкільну освіту", затверджено новий Державний стандарт, створені передумови для нових типів закладів та гнучкіших форматів організації освітнього процесу.

У шкільній освіті забезпечили продовження реформи Нової української школи, розпочали підготовку до реформи старшої профільної школи, суттєво збільшили інвестиції в безпечне освітнє середовище, укриття, обладнання, STEM-освіту та підтримку вчительства.

У професійній освіті розпочали наймасштабнішу за роки незалежності модернізацію майстерень і навчально-практичних центрів, оновили обладнання та започаткували нову модель взаємодії з бізнесом, який став повноцінним партнером у підготовці кадрів для економіки та відбудови країни.

У сфері вищої освіти розпочали модернізацію мережі закладів, запровадили державні гранти для студентів, заклали кошти для збільшення академічних стипендій та започаткували зміни, спрямовані на підвищення конкурентоспроможності університетів.

У науці започаткували перехід до нової моделі підтримки досліджень, у якій дедалі більшу роль відіграють результати, ефективність та міжнародна конкурентоспроможність. Також розширили базове фінансування, підтримали оборонні дослідження, розпочали впровадження Національної системи дослідників України та залучили міжнародні ресурси для розвитку дослідницької інфраструктури.

За ці роки вдалося не лише втримати освіту і науку в умовах повномасштабної війни. Вдалося створити підґрунтя для їхнього подальшого розвитку,

– резюмував Лісовий.

Раніше ми розповідали, що новий прем'єр-міністр Сергій Корецький анонсував призначення нового міністра освіти і науки України.

Лісовий заявляв раніше, що у разі звільнення з посади міністра розглядає можливість повернення до військової служби. Це один із можливих сценаріїв його діяльності опісля.