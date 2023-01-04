В уряді назвали пріоритети у сфері освіти у 2023 році під час війни

Саме вони є одними з пріоритетів роботи українського уряду у цьому році. На цьому під час засідання Кабміну наголосив очільник уряду Денис Шмигаль.

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Шмигаль повідомив, що на сьогодні найважливішою є безпека учнів, студентів, викладачів.

До того ж уточнив, що зараз фахівці працюють над вдосконаленням процесу дистанційного навчання. Зокрема, покращують інструменти асинхронного навчання, коли учні та вчителі комунікують онлайн із затримкою в часі.

При цьому очільник уряду нагадав, що зараз у нашій державі лише 65% навчальних закладів мають надійні сховища. Натомість робота у цьому напрямку триває.

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