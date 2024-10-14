Відпочиватимуть не всі: коли учні у різних містах України підуть на осінні канікули

У межах навчального року 2024 – 2025 більшість шкіл в Україні запланувала осінні канікули. Вони триватимуть здебільшого тиждень.

Однак дати осіннього відпочинку учнів можуть відрізнятися у різних містах України. Коли будуть канікули восени у школах різних регіонів України, дати повідомляє Освіта 24.

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Хто визначає дати канікул у школах

У межах цього навчального року Міносвіти України дозволило школам самостійно визначати структуру і тривалість навчального тижня, навчального дня, занять, відпочинку між ними, форми організації освітнього процесу визначає педагогічна рада школи. Однак при цьому вони повинні враховувати безпекові та погодні умови у регіоні.

Тож дати кожна школа може визначати самостійно. Заклади освіти можуть навіть осінні канікули не влаштовувати, а перенести відпочинок учнів на зиму.

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Коли будуть осінні канікули у школах України у 2024 році

Учні відпочиватимуть восени від навчання здебільшого тиждень.

Київ

Осінні канікули у школах Києва триватимуть із 28 жовтня до 2 листопада 2024 року.

Львів

Дати відпочинку учнів у місті Лева різні. Цьогоріч більшість львівських школярів піде на канікули з 28 жовтня і відпочиватиме до 3 листопада. 4 листопада відновиться навчання. У місті є також заклади освіти, учні яких на тиждень швидше або на тиждень пізніше підуть на канікули. Детальні графіки – тут.

Чернівці

В управлінні освіти міста зазначили, що стартує відпочинок учнів 26 жовтня. Не вчитимуться вони до 3 листопада 2024 року включно. Такі дати обрала більшість шкіл міста.

Івано-Франківськ

В Івано-Франківську також запланували осінні канікули у школах. Учні відпочиватимуть від навчання тиждень. Попередньо – з 28 жовтня по 3 листопада.

Луцьк

Попередньо осінні канікули у школах Луцька триватимуть з 27 жовтня до 3 листопада 2024 року.

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Хмельницький

Попередньо осінні канікули запланували організувати у школах Хмельницького з 28 жовтня до 3 листопада 2024 року.

Рівне

У Рівному попередньо осінні канікули триватимуть з 28 жовтня до 3 листопада 2024 року.

Острог

Осінні канікули у школах триватимуть із 14 по 20 жовтня, а не з 28 жовтня по 3 листопада, як повідомляли раніше.

Ужгород

Управління освіти Ужгородської міської ради рекомендувало школам провести осінні канікули з 28 жовтня по 3 листопада.

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Кропивницький

У Кропивницькому усі школи навчатимуться у цьому навчальному році без осінніх канікул.

Полтава і область

Осінні канікули цьогоріч будуть не у всіх школах Полтави. Деякі громади також вирішили скасувати відпочинок для учнів восени та навесні.

У школах області графіки осінніх канікул школярів різні. З 21 жовтня у деяких громадах стартують канікули. Є заклади освіти, які перенесли відпочинок учнів на зиму. З 26 жовтня по 3 листопада відпочиватимуть школярі з 21 громади. З 28 жовтня тиждень канікул почнеться в 30 громадах.