Коли учні у Луцьку восени відпочиватимуть від навчання
Школярі у Луцьку цьогоріч підуть на осінні канікули. Відпочиватимуть тиждень.
Про це ZAXID.NET повідомила заступниця директора департаменту освіти Луцької міської ради Тетяна Силка.
Коли осінні канікули у школах Луцька
Цьогоріч осінні канікули у школах Луцька триватимуть з 26 до 30 жовтня.
Чиновниця каже, що усі учні міських комунальних закладів освіти відпочиватимуть в однакові дати.
Водночас у департаменті наразі не мають інформації про графік канікул у приватних школах.
Цікаво Цьогоріч осінні канікули у школах Рівного триватимуть з 26 до 30 жовтня.
Коли будуть осінні канікули у школах України у 2026 році
- Навчальний рік для школярів триватиме з 1 вересня 2026 року до 30 червня 2027 року.
- Дата завершення навчальних занять, проведення свята останнього дзвоника та тривалість літніх канікул не будуть єдиними для всіх шкіл.
Так, осінні канікули у школах нашої держави у 2026/2027 навчальному році запланували на період з 26 жовтня до 1 листопада.
У МОН України раніше зазначали, що терміни навчання та канікул кожна школа може коригувати протягом року з огляду на безпекову ситуацію та погодні умови.