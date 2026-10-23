Дати визначили: коли учні в Івано-Франківську підуть на осінні канікули
Наступного тижня у більшості шкіл України стартують осінні канікули. Учні відпочиватимуть від навчання здебільшого тиждень.
Однак не у всіх містах дати канікул однакові. Коли відпочиватимуть восени учні в Івано-Франківську, читайте далі.
Коли осінні канікули в Івано-Франківську
У місті вже визначили дати осінніх канікул. Учні традиційно матимуть тиждень відпочинку.
Як повідомив мер Руслан Марцінків, осінні канікули у школах триватимуть з 26 жовтня по 1 листопада.
Канікули – за планом. З понеділка діти матимуть тиждень відпочинку. Це дозволить підготувати навчальні заклади і ще раз перевірити системи, щоб з 1 листопада ми могли запустити опалювальний сезон,
– сказав очільник міста.
Цікаво Коли осінні канікули у школах різних міст нашої держави у 2026 році.
Коли будуть осінні канікули у школах України у 2026 році
- Навчальний рік для школярів триватиме з 1 вересня 2026 року до 30 червня 2027 року.
- Однак дата завершення навчальних занять, проведення свята останнього дзвоника та тривалість літніх канікул не будуть єдиними для всіх шкіл.
Так, осінні канікули у школах нашої держави у 2026/2027 навчальному році запланували на період з 26 жовтня до 1 листопада.
У МОН України раніше зазначали, що терміни навчання та канікул кожна школа може коригувати протягом року з огляду на безпекову ситуацію та погодні умови.