Дати визначили: коли учні в Івано-Франківську підуть на осінні канікули

Наступного тижня у більшості шкіл України стартують осінні канікули. Учні відпочиватимуть від навчання здебільшого тиждень.

Однак не у всіх містах дати канікул однакові. Коли відпочиватимуть восени учні в Івано-Франківську, читайте далі.

Коли осінні канікули в Івано-Франківську

У місті вже визначили дати осінніх канікул. Учні традиційно матимуть тиждень відпочинку.

Як повідомив мер Руслан Марцінків, осінні канікули у школах триватимуть з 26 жовтня по 1 листопада.

Канікули – за планом. З понеділка діти матимуть тиждень відпочинку. Це дозволить підготувати навчальні заклади і ще раз перевірити системи, щоб з 1 листопада ми могли запустити опалювальний сезон,

– сказав очільник міста.

Цікаво Коли осінні канікули у школах різних міст нашої держави у 2026 році.

Коли будуть осінні канікули у школах України у 2026 році