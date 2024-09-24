Чи будуть у 2024 році осінні канікули у ліцеях Івано-Франківська

24 вересня 2024, 16:14
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Автор: Марія Волошин

Джерело:

Галичина TV

Школи в Україні у межах цього навчального року можуть самостійно планувати терміни та тривалість канікул. Також мають право організувати лише зимовий відпочинок для учнів, відмовившись від осіннього та весняного.

Чи будуть осінні канікули у школах Івано-Франківська, розповів очільник міста Руслан Марцінків в програмі "Про головне в деталях". Більшість батьків франківських учнів – "за" відпочинок восени. 

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Чи будуть канікули у школах Івано-Франківська 

Марцінків зазначив, що частина батьків заявляла про необхідність організувати довші канікули у школах міста взимку. Тобто відмовитись від осінніх. 

Все ж більшість – за звичні канікули в жовтні. Тому діти підуть на канікули. Думаю, що все буде гаразд,
– зазначив Марцінків. 

І додав, що заклади освіти працюють у звичному режимі. 

Марцінків також повідомив, що учні відпочиватимуть від навчання тиждень. 

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Чи будуть осінні канікули у школах України 

  • У більшості шкіл України у 2024 році запланували осінні канікули. 
  • Вони триватимуть тиждень. 
  • Учні відпочиватимуть від навчання орієнтовно з 28 жовтня до 2 – 3 листопада 2024 року.
  • Є міста, у яких не запланували осінні канікули для школярів. 