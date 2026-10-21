Учні відпочиватимуть не у жовтні: коли осінні канікули у школах Дніпра
Невдовзі у школах України розпочнуться осінні канікули. Дати відпочинку учнів від навчання різні.
Учні здебільшого восени не вчитимуться тиждень. 24 Канал при цьому розповідає, коли осінні канікули у 2026 році будуть у Дніпрі.
Коли осінні канікули у школах Дніпра
Учні у Дніпрі відпочиватимуть від навчання у листопаді. Дати осінніх канікул у школах міста повідомив Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради у Facebook.
Зважаючи на об’єктивні фактори в умовах дії воєнного стану, осінні канікули у школах Дніпра триватимуть із 31 жовтня до 8 листопада включно,
– зауважили у департаменті.
Зауважимо, що на Тернопільщині учні пішли на вимушені канікули.
Незалежно від формату, навчання може бути цікавим та ефективним. Це щодня доводить перша дистанційна школа в Україні "Оптіма", якій довіряють 13 000 родин. Отримайте демодоступ, аби і ваші діти випробували освіту майбутнього вже сьогодні.
Коли будуть осінні канікули у школах України у 2026 році
- Навчальний рік для школярів триватиме з 1 вересня 2026 року до 30 червня 2027 року.
- Однак дата завершення навчальних занять, проведення свята останнього дзвоника та тривалість літніх канікул не будуть єдиними для всіх шкіл.
Так, осінні канікули у школах нашої держави у 2026/2027 навчальному році запланували на період з 26 жовтня до 1 листопада.
У МОН України раніше зазначали, що терміни навчання та канікул кожна школа може коригувати протягом року з огляду на безпекову ситуацію та погодні умови.