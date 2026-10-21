Ученики в основном не будут ходить в школу в течение недели осенью. 24 Канал при этом сообщает, когда в 2026 году в Днепре начнутся осенние каникулы.
Когда начнутся осенние каникулы в школах Днепра
Ученики в Днепре будут отдыхать от учебы в ноябре. Даты осенних каникул в школах города сообщил Департамент гуманитарной политики Днепровского городского совета в фейсбуке.
Учитывая объективные факторы в условиях действия военного положения, осенние каникулы в школах Днепра продлятся с 31 октября по 8 ноября включительно,
– отметили в департаменте.
Отметим, что в Тернопольской области ученики ушли на вынужденные каникулы.
Незалежно від формату, навчання може бути цікавим та ефективним. Це щодня доводить перша дистанційна школа в Україні "Оптіма", якій довіряють 13 000 родин. Отримайте демодоступ, аби і ваші діти випробували освіту майбутнього вже сьогодні.
Когда будут осенние каникулы в школах Украины в 2026 году
- Учебный год для школьников продлится с 1 сентября 2026 года по 30 июня 2027 года.
- Однако дата окончания учебных занятий, проведение праздника "последнего звонка" и продолжительность летних каникул не будут одинаковыми для всех школ.
Так, осенние каникулы в школах нашей страны в 2026/2027 учебном году запланированы на период с 26 октября по 1 ноября.
В МОН Украины ранее отмечали, что сроки обучения и каникул каждая школа может корректировать в течение года с учетом ситуации с безопасностью и погодных условий.