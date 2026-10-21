Ученики в основном не будут ходить в школу в течение недели осенью. 24 Канал при этом сообщает, когда в 2026 году в Днепре начнутся осенние каникулы.

Когда начнутся осенние каникулы в школах Днепра

Ученики в Днепре будут отдыхать от учебы в ноябре. Даты осенних каникул в школах города сообщил Департамент гуманитарной политики Днепровского городского совета в фейсбуке.

Учитывая объективные факторы в условиях действия военного положения, осенние каникулы в школах Днепра продлятся с 31 октября по 8 ноября включительно,

– отметили в департаменте.

Отметим, что в Тернопольской области ученики ушли на вынужденные каникулы.

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Когда будут осенние каникулы в школах Украины в 2026 году