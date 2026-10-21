Учні здебільшого восени не вчитимуться тиждень. 24 Канал при цьому розповідає, коли осінні канікули у 2026 році будуть у Дніпрі.

Коли осінні канікули у школах Дніпра

Учні у Дніпрі відпочиватимуть від навчання у листопаді. Дати осінніх канікул у школах міста повідомив Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради у фейсбуці.

Зважаючи на об’єктивні фактори в умовах дії воєнного стану, осінні канікули у школах Дніпра триватимуть із 31 жовтня до 8 листопада включно,

– зауважили у департаменті.

Зауважимо, що на Тернопільщині учні пішли на вимушені канікули.

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Коли будуть осінні канікули у школах України у 2026 році