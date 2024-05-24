У якому форматі відбудеться свято останнього дзвоника в Україні у 2024 році

2024 року втретє останній дзвоник для українських учнів пролунає у час повномасштабної війни. Хтось почує його за кордоном, а хтось – на порозі власної школи в Україні.

Так, формати шкільних свят можуть бути різними. У якому форматі відбудеться прощання зі школою у 2024 році, розповідає Освіта 24.

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У якому форматі відбудеться свято останнього дзвоника

Навчальний рік 2023 – 2024 офіційно закінчиться 28 червня. Однак свято останнього дзвоника у більшості шкіл організують 31 травня.

Одні учні готуються цьогоріч почути останній дзвоник онлайн, інші, як-от у незламному Харкові, попри постійні атаки росіян, влаштовують репетиції вальсу просто неба.

Що важливо, на місцях керівництво шкіл має змогу самостійно обирати дати та формат проведення урочистостей з нагоди завершення навчального року. Головний орієнтир – безпекова ситуація в регіоні. Відповідні рекомендації щодо цього школам надаватимуть ОВА.

Так, більшість шкіл у прифронтових районах України організують свято останнього дзвоника онлайн.

В частині областей нашої держави, до прикладу, на Київщині, школам порадили не організовувати гучних масових заходів з нагоди завершення навчального року та випускних вечорів.

Коли та як лунав останній дзвоник у школах у 2023 році

Останній дзвоник у школах України торік лунав пізніше, ніж зазвичай.

Формат свята залежав від безпекової ситуації у регіоні.

У багатьох містах України самостійно встановлювали дату свята.

Здебільшого останні дзвоники відбулися у кінці травня – на початку червня.

Не всюди свято останнього дзвоника відбувалося очно.