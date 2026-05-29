Вальс в укритті та дзвоник під землею: як Харків завершує навчальний рік під обстрілами

У Харкові останні дзвоники й цього року проходять під землею через постійну загрозу російських обстрілів. Попри війну, школярі зберігають традиції – у соцмережах 29 травня з'явилися відео, на яких випускники танцюють святковий вальс в укриттях.

У Харкові завершення навчального року знову відбувається в особливих умовах, адже через постійну небезпеку обстрілів святкові заходи до останнього дзвоника проходять у підземних укриттях та спеціально облаштованих безпечних просторах. Сьогодні, 29 травня у соцмережах з'явилися відео з харківських шкіл, які швидко привернули увагу користувачів, зокрема, тікток видання "Думка" опублікував кадри, де випускники танцюють традиційний шкільний вальс просто в укритті.

Випускники зберігають традиції попри війну

Підземні локації для харківських школярів уже стали частиною навчальної реальності. Однак навіть за таких умов учні та вчителі не відмовляються від символічних моментів завершення шкільного року.

На відео видно, як випускники у святковому вбранні виконують останній вальс під землею. Такі кадри стали водночас зворушливим і болісним нагадуванням про те, в яких умовах українські діти змушені дорослішати та завершувати навчання.

Танець під землею: дивіться відео

За словами Харківського міського голови Ігоря Терехова, цього року зі шкіл міста випустили понад 8 тисяч учнів. Він наголосив, що завершення навчального року у прифронтовому Харкові є справжнім досягненням для дітей, батьків та педагогів.

У Харкові вже можуть навчати під землею 22 тисячі дітей

Терехов повідомив, що станом на травень 2026 року місто має можливість у комбінованому форматі навчати у підземних просторах 22 тисячі школярів. Для порівняння, торік така можливість була лише для 9 тисяч дітей.

Міський голова підкреслив, що Харків залишається потужним освітнім центром і висловив сподівання, що молодь після війни повертатиметься до рідного міста.

Водночас Терехов визнав, що поряд зі святковими емоціями є і гіркий бік реальності. За його словами, сумно, що місто змушене будувати підземні школи та переносити дитячий гомін під землю замість того, щоб відкривати нові великі навчальні заклади на поверхні.

Та навіть у таких умовах харківські школярі продовжують навчатися, святкувати та зберігати традиції. І вальс в укритті цього року став не лише частиною останнього дзвоника, а й символом стійкості міста та його дітей.