Частину шкіл зруйнували росіяни: як вчитимуться діти на звільненій території Херсонщини
Українські захисники продовжують деокуповувати загарбану росіянами територію України, зокрема Херсонщини. Однак окупанти встигли знищити на цих територіях частину шкіл.
Заступник міністра освіти та науки України Андрій Вітренко в ефірі національного телемарафону розповів, що на Херсонщині 16 шкіл повністю зруйновані, а 48 отримали ушкодження. Через це у них неможливо відновити заняття.
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Як і скільки шкіл працює на Херсонщині
За словами Вітренка, у цих школах росіяни палили українські книжки і знищили меблі, закуплені для Нової української школи. При цьому окупанти селилися у найкращі приміщення, зокрема у школи. Згодом їх понівечили.
Зараз на території області функціонує 157 українських шкіл. Вони працюють дистанційно. За українською програмою вчиться понад 65 тисяч учнів. У Міносвіти сподіваються, що завдяки успіхам української армії значна кількість шкіл працюватиме за українськими стандартами – не лише онлайн, а й у змішаному форматі.
Також чиновник розповів, як реорганізовуватимуть процес навчання на звільнених територіях Херсонщини. У МОН розглядають кілька варіантів.
Якщо школа непридатна до використання, і там неможливо відновити навчання, будемо доєднувати нових учнів, які там залишились, до вже чинних онлайн-шкіл,
– уточнив Вітренко.
Чиновник також розповів, що на деокупованих територіях призначать нових керівників, які займатимуться відбудовою шкіл. Тільки після цього у МОН зможуть назвати кількість шкіл, які працюватимуть у змішаному режимі. Дефіциту вчительських кадрів немає.
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Як Херсонщина повертається до життя після окупації
- На сьогодні пріоритетами військових є проведення зачистки та розмінування. Це пов'язано з тим, що на звільненій Херсонщині залишилось чимало окупантів, які переодягнулися в цивільний одяг. При цьому війська росіян, втікаючи, замінували усе, що тільки можна.
- У Херсоні та в області також починають відновлювати мобільний зв'язок, роботу над електропостачанням почнуть, як тільки військові дозволять здійснювати ремонтні роботи.
- До Херсона прибули військові адміністрації міста та області й силові структури.
- Очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич відзначив, що перед своєю втечею окупанти зруйнували усю критичну інфраструктуру, через що є проблеми з електро-, водо- та теплопостачанням.
- Водночас на лівому березі Дніпра досі перебувають окупанти. Тому є ризик, що вони хаотично обстрілюватимуть деокуповану територію Херсонщини.
- Тому керівник ОВА закликав місцевих мешканців евакуюватися до більш безпечних регіонів. Янушевич підкреслив, що обласна військова адміністрація буде всіляко допомагати громадянам.