Терор триває: в окупованому Мелітополі росіяни перевіряють школярів

Росіяни продовжують тероризувати мирне населення на окупованих територіях України. Вони не шкодують ні дорослих, ні дітей.

Так, не мають спокою і учні у школах. Мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного телемарафону розповів, що діти щоранку проходять "перевірку".

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Школярів у Мелітополі обшукують

За словами Федорова, у тимчасово окупованому Мелітополі росіяни у школах щоранку обшукують учнів.

Початок уроків перенесли на пів години. Усе задля того, аби обшукати дітей: чи не принесли щось із собою, що не подобається росіянам, до школи,

– зазначив Федоров.

Він також додав, що учителі-колаборанти, які погодилися працювати за російськими програмами, тікають з міста. Так, у школі №13 вже немає кому викладати: втекли навіть секретарі і завгоспи. Школу закрили.

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Росіяни знищили школу і дитсадок на Херсонщині

Очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомив, що росіяни знищили Новокалузький навчально-виховний комплекс. Він поєднував школу та дитсадок.

На шкільному подвір'ї – вирви від снарядів. У будівлі вибуховими хвилями вибиті вікна та двері. Вона зруйнована на 35 – 40%.

Тут понад 30 років навчали та виховували дітей. У 2022 році, до повномасштабного нападу Росії, за партами здобували знання 42 школярі. У дитсадку пізнавали світ 12 вихованців. НВК активно розвивався, додав очільник Херсонщини.

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Яка ситуація із навчанням на окупованих територіях