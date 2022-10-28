Терор триває: в окупованому Мелітополі росіяни перевіряють школярів
Росіяни продовжують тероризувати мирне населення на окупованих територіях України. Вони не шкодують ні дорослих, ні дітей.
Так, не мають спокою і учні у школах. Мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного телемарафону розповів, що діти щоранку проходять "перевірку".
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Школярів у Мелітополі обшукують
За словами Федорова, у тимчасово окупованому Мелітополі росіяни у школах щоранку обшукують учнів.
Початок уроків перенесли на пів години. Усе задля того, аби обшукати дітей: чи не принесли щось із собою, що не подобається росіянам, до школи,
– зазначив Федоров.
Він також додав, що учителі-колаборанти, які погодилися працювати за російськими програмами, тікають з міста. Так, у школі №13 вже немає кому викладати: втекли навіть секретарі і завгоспи. Школу закрили.
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Росіяни знищили школу і дитсадок на Херсонщині
- Очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомив, що росіяни знищили Новокалузький навчально-виховний комплекс. Він поєднував школу та дитсадок.
- На шкільному подвір'ї – вирви від снарядів. У будівлі вибуховими хвилями вибиті вікна та двері. Вона зруйнована на 35 – 40%.
- Тут понад 30 років навчали та виховували дітей. У 2022 році, до повномасштабного нападу Росії, за партами здобували знання 42 школярі. У дитсадку пізнавали світ 12 вихованців. НВК активно розвивався, додав очільник Херсонщини.
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Яка ситуація із навчанням на окупованих територіях
- Школярам Бердянська, розповів мер Мелітополя Іван Федоров, педагоги-зрадники кажуть відмовитися від вивчення української мови та літератури. При цьому пропонують писати відповідні заяви.
- За словами мера Мелітополя, усі обіцянки гауляйтерів про те, що діти на окупованих територіях зможуть вивчати рідну мову, очікувано виявилися брехнею.
- Мер Мелітополя Іван Федоров в етері національного телемарафону також розповідав про те, школи у Мелітополі "охороняють" озброєні військові, здебільшого чеченці. Вранці після початку занять вони закривають заклади на замок. Батьків до будівлі не пускають. У кінці "навчального" дня після додаткової перевірки випускають учнів на вулицю.
- Також окупанти сотнями вивозять дітей до Росії, повідомив Федоров.
- Російські загарбники вивозять маленьких жителів Запоріжжя нібито у табори. Дітей переміщають до тимчасово окупованого Криму та Краснодарського краю Росії.
- Зокрема, неповнолітніх жителів Енергодару вже мали повернути додому. Втім, окупанти зателефонували батькам і наказали передати зимові речі. Міський голова Дмитро Орлов зазначив, що фактично маленькі українці стали заручниками російських терористів
- Також вчителі-колаборанти тікають зі шкіл окупованого Мелітополя. Мер Іван Федоров розповів, що зрадники відчули запах смаженого.
- В інших школах, у яких організували навчання за російською програмою, також не вистачає вчителів.