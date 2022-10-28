"Уже не чути дитячих голосів": росіяни знищили школу і дитсадок на Херсонщині
Джерело:Ярослав Янушевич
Російські окупанти продовжують нищити цивільну інфраструктуру на захоплених українських землях. Мішенями стають навіть навчальні заклади.
Цього разу росіяни зруйнували заклад освіти на Херсонщині. Очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич показав наслідки "денацифікації".
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Росіяни зруйнували школу та дитсадок на Херсонщині
Мішенню росіян на Херсонщині став Новокалузький навчально-виховний комплекс. Освітній заклад, за словами Янушевича, об'єднав школу та дитячий садочок. Тут понад 30 років навчали та виховували дітей.
У 2022 році, до повномасштабного нападу Росії, за партами здобували знання 42 школярі. У дитсадку пізнавали світ 12 вихованців. НВК активно розвивався, додав очільник Херсонщини.
Під час впровадження "Нової української школи" початкові класи забезпечили інтерактивними дошками. Кожен учитель отримав ноутбук. У школі облаштували й сучасний комп'ютерний клас.
Більше тут не лунають дитячі голоси. На шкільному подвір'ї – вирви від снарядів. У будівлі вибуховими хвилями вибиті вікна та двері. 35 – 40% руйнувань – такі наслідки "порядкування" російських окупантів,
– повідомив Янушевич.
Росіяни зруйнували Новокалузький навчально-виховний комплекс: відео
При цьому очільник Херсонщини пообіцяв, що в області неодмінно відновлять кожен зруйнований заклад освіти.
Важливо Вчителі-зрадники на Запоріжжі змушують дітей відмовитися від української мови
Яка ситуація із навчанням на окупованих територіях
- Школярам Бердянська, розповів мер Мелітополя Іван Федоров, педагоги-зрадники кажуть відмовитися від вивчення української мови та літератури. При цьому пропонують писати відповідні заяви.
- За словами мера Мелітополя, усі обіцянки гауляйтерів про те, що діти на окупованих територіях зможуть вивчати рідну мову, очікувано виявилися брехнею.
- Мер Мелітополя Іван Федоров в етері національного телемарафону також розповідав про те, школи у Мелітополі "охороняють" озброєні військові, здебільшого чеченці. Вранці після початку занять вони закривають заклади на замок. Батьків до будівлі не пускають. У кінці "навчального" дня після додаткової перевірки випускають учнів на вулицю.
- Також окупанти сотнями вивозять дітей до Росії, повідомив Федоров.
- Російські загарбники вивозять маленьких жителів Запоріжжя нібито у табори. Дітей переміщають до тимчасово окупованого Криму та Краснодарського краю Росії.
- Зокрема, неповнолітніх жителів Енергодару вже мали повернути додому. Втім, окупанти зателефонували батькам і наказали передати зимові речі. Міський голова Дмитро Орлов зазначив, що фактично маленькі українці стали заручниками російських терористів
- Також вчителі-колаборанти тікають зі шкіл окупованого Мелітополя. Мер Іван Федоров розповів, що зрадники відчули запах смаженого.
- В інших школах, у яких організували навчання за російською програмою, також не вистачає вчителів.