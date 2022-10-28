"Уже не чути дитячих голосів": росіяни знищили школу і дитсадок на Херсонщині

Російські окупанти продовжують нищити цивільну інфраструктуру на захоплених українських землях. Мішенями стають навіть навчальні заклади.

Цього разу росіяни зруйнували заклад освіти на Херсонщині. Очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич показав наслідки "денацифікації".

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Росіяни зруйнували школу та дитсадок на Херсонщині

Мішенню росіян на Херсонщині став Новокалузький навчально-виховний комплекс. Освітній заклад, за словами Янушевича, об'єднав школу та дитячий садочок. Тут понад 30 років навчали та виховували дітей.

У 2022 році, до повномасштабного нападу Росії, за партами здобували знання 42 школярі. У дитсадку пізнавали світ 12 вихованців. НВК активно розвивався, додав очільник Херсонщини.

Під час впровадження "Нової української школи" початкові класи забезпечили інтерактивними дошками. Кожен учитель отримав ноутбук. У школі облаштували й сучасний комп'ютерний клас.

Більше тут не лунають дитячі голоси. На шкільному подвір'ї – вирви від снарядів. У будівлі вибуховими хвилями вибиті вікна та двері. 35 – 40% руйнувань – такі наслідки "порядкування" російських окупантів,

– повідомив Янушевич.

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При цьому очільник Херсонщини пообіцяв, що в області неодмінно відновлять кожен зруйнований заклад освіти.

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