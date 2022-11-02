Забороняли й нищили: як окупанти русифікували освіту на Харківщині

Росіяни активно впроваджували "русскій мір" та продовжують це робити на захоплених територіях України. Зокрема русифікують сферу освіти.

Начальник слідчого обласного управління поліції Сергій Болвінов розповів, як саме окупанти впроваджували "русскій мір" в регіоні. Також про те, як їм допомагали місцеві колаборанти.

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Як окупанти русифікували сферу освіти на Харківщині

За словами Болвінова, росіяни та колаборанти забороняли українську мову, знищували та спалювали українські підручники в школах, зруйнували експонати в музеї українознавства в школі міста Ізюм.

Також правоохоронці відкрили 12 справ щодо колаборантів-освітян.

У Бабенково місцева мешканка погодилась стати директором школи, впроваджувала російські стандарти. А також відправила двох українських вчителів до Курська для отримання методик, за якими вони планували навчати дітей,

– повідомив слідчий.

Випадки освітнього колаборанства також зафіксували у таких містах та селах:

Ізюм;

Куп'янськ;

Балаклія;

Борова;

Вовчанськ;

Хотімля;

Яковенково;

Грушівка;

Бабенково;

Великий Бурлук;

Малий Бурлук.

Деякі з цих колаборантів встигли втекти з області, разом з окупантами, але деякі залишились – і вже отримують підозри. Слідчі почали працювати з перших днів деокупації,

– наголосив Болвінов.

Він також акцентував, що українським дітям не потрібні російські методики та підручники для отримання знань, а тим паче – російська пропаганда.

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