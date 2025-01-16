В українських школах онлайн вчаться 40 тисяч школярів з ТОТ: юристка пояснила, що їм загрожує

Школярі з окупованих територій прагнуть зберегти зв'язок з Україною. А тому дистанційно здобувають освіту в українських школах. Хоч це і не зовсім безпечно.

Навіть перебуваючи на окупованій території, з тих чи інших причин, школярі прагнуть і далі навчатися в українських школах. Про кількість учнів з ТОТ та шляхи навчання пише 24 Канал, опираючись на публікацію ТРИБУН.

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Як проходить навчання та чим це загрожує

Школярі з ТОТ шукають шляхи, щоб здобути українську освіту. Про це повідомила Катерина Рашевська, юристка Регіонального центру прав людини, членкиня Міжвідомчої комісії з питань застосування та реалізації норм міжнародного гуманітарного права в Україні.

Юристка розповіла, що попри всі загрози, понад 40 тисяч дітей з ТОТ продовжують навчатися в українських школах, а у 2024 році близько 12 тисяч випускників, які навчалися в окупації, вступили в заклади вищої освіти на вільній території України.

Однак таке навчання, за словами пані Катерини, становить загрозу як для дітей, так і для батьків на ТОТ. За відвідування дитиною української школи, якщо його зафіксують, окупанти проведуть профілактичну роботу – бесіду з дитиною, видалять українські підручники та навчальні матеріали.

Батькам будуть погрожувати позбавленням прав у зв’язку з тим, що вони допускають відвідування подібних занять. Задля безпеки батьки продумуються різні варіанти для навчання – окремі гаджети, не вмикають камеру, тримають у таємниці імена.

Часто діти мають окремий телефон для виходу на уроки, не вмикають камеру під час занять, вимушені відвідувати заняття після уроків у школах в окупації. Вочевидь, через відповідне навантаження та стрес якість отриманої освіти є неспівставною з тією, яка була до початку повномасштабного вторгнення,

– каже юристка.

Про ув’язнення чи інші подібні покарання наразі українським правозахисникам невідомо. Мова іде про окуповані території з 2022 року. А на території Луганської, Донецької областей та у Криму картина зовсім невтішна.