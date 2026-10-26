Найкраща вчителька України 2026 року Світлана Меркулова розповіла, який вигляд зараз мають її уроки. Також розсекретила, як їх змінила війна.

Деталі лауреатка цьогорічної національної премії Global Teacher Prize Ukraine розповіла в інтерв'ю 24 Каналу.

Як освітянка проводить зараз уроки

Освітянка каже: урок намагається починати з вимірювання емоційного фону. Це можна робити по-різному. Під час очного навчання зайти в клас і попросити учнів показати свій стан на пальцях від 1 до 10. А потім спитати, що потрібно дитині зараз для покращення стану.

Якщо не виспались через тривоги, то я розумію, що сьогодні їм не до інтелектуального навантаження та граматики – треба щось легше, додати якоїсь гри, щоб вони розвантажилися,

– розповіла педагогиня.

Також вона пропонує учням різні емоції на зразок "я сумний, я веселий, мені добре, я невиспаний, мені нудно". І зазначає, що діти не соромляться прямо про ці емоції заявляти.

І це важливо, бо я розумію: якщо діти не виспалися, вони не сприйматимуть матеріал. Тому вимагати від них зараз вчити предмет, не враховуючи те, що вони всі перебувають у стресовому стані, – це некоректно,

– переконана педагогиня.

Світлана Меркулова також розповіла, яку головну інвестицію має зараз зробити держава в українського вчителя.