В Україні закуплять шкільні автобуси для дітей з особливими освітніми потребами

15 листопада 2024, 13:10
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Автор: Марія Волошин

Уряд України затвердив обов'язковість закупівлі спеціально обладнаних шкільних автобусів для дітей з особливими освітніми потребами. І виділив 1,2 мільярда гривень на цю мету у 2024 році.

Понад 400 автобусів уже закупили для безперешкодного доступу до навчання. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міносвіти України. 

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Уряд погодив закуплю шкільних автобусів для дітей з ООП

При цьому у Міносвіти розповіли про критерії для цих автобусів. Так:

  • кількість місць в автобусах має відповідати кількості дітей з ООП, які навчаються в дошкільних і шкільних закладах освіти громади;
  • якщо в громаді немає дітей з ООП, потрібно придбати хоча б один автобус із місцями для маломобільних груп, супровідників та крісел колісних;
  • для шкіл, де є хоча б одна дитина з ООП, автобуси повинні бути оснащені не менше ніж двома місцями для маломобільних, двома для супровідників і двома для крісел колісних.

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Чому потрібні асистенти вчителя у школі

  • Організація освітнього процесу для дітей з особливими освітніми потребами вимагає допомоги асистента.
  • Так, керівник закладу освіти повинен знайти асистента вчителя / вихователя та забезпечити їм умови для роботи.
  • Якщо заклад освіти відмовляється створити потрібні умови для навчання дитини з ООП, у МОН України радять письмово звертатися із цим питанням до органів управління освітою.