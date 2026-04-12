В Україні можуть змінити облік дошкільнят та учнів

Міністерство освіти і науки України планує змінити облік дітей дошкільного та шкільного віку. Зокрема вдосконалити його шляхом інтеграції з держреєстрами.

Відповідну норму містить проєкт урядової постанови. Його представили на громадське обговорення.

Що може змінитися?

У проєкті запропонували доповнити профіль дитини інформацією про прізвище, ім'я. по батькові та податковий номер батьків або законних представників дитини. Цю інформацію мають автоматично перевірити. Також потрібна синхронізація даних між освітніми системами й держреєстрами.

Відсутні дані мають вносити працівники дитсадків і шкіл на підставі документів.

У МОН кажуть, що зміни потрібні, адже у системі часто бракує повних даних про батьків. Це ускладнює перевірку інформації про дитину.

Нові правила мали б забезпечити коректну ідентифікацію кожної дитини, дозволити швидко підтвердити родинні зв'язки, зменшити кількість помилок і дублювання записів та скоротити потребу в паперових довідках.

Зауваження та пропозиції до проєкту прийматимуть до 23 квітня на електронну адресу tetiana.nahirniak@mon.gov.ua.

