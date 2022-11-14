Чи вчитимуть дітей освітяни-колаборанти на Херсонщині: МОН визначило їхню педагогічну долю

Заступник міністра освіти та науки України Андрій Вітренко в ефірі національного телемарафону повідомив, що серед колаборантів є і вчителі. Також розповів, чи вчитимуть вони дітей і надалі.

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Згідно з українським законодавством, керівники шкіл можуть розірвати трудовий договір з вчителем, який став колаборантом, уточнив Вітренко. При цьому додав, що випадки зради вчителями України поодинокі. Їх задокументовують правоохоронці.

І це не лише право (розривати договори з педагогами-колаборантами, – ред.), це буде обов'язком нових керівників українських шкіл,

– уточнив заступник очільника МОН.

За його словами, учителі, які погодились на колаборацію з окупантом, не мають права в українських школах вчити дітей, які бачили звірства, вчинені тими з росіянами.