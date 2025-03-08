Перехід на навчання за українознавчим компонентом для учнів стане легшим

Міністерство освіти і науки України має намір полегшити учням-біженцям перехід на навчання за українознавчим компонентом. Для цього створять сайт, на якому школярі зможуть зареєструватись для вивчення відповідних предметів.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення заступниці міністра освіти і науки України Надії Кузьмичової.

Дивіться також В Україні буде єдина STEM-олімпіада для старшокласників

Які новації очікують на учнів-біженців

Після запуску платформи процес переходу на вивчення лише предметів українознавчого компонента замість дистанційного вивчення всіх шкільних предметів в українській школі має стати легшим.

Батькам і учням більше не доводиться продзвонювати 148 шкіл в пошуках тих, хто ж все-таки відкрив дистанційні класи. Достатньо буде зареєструватись і обрати один з закладів, який вже був верифікований до того, як потрапити на цю платформу,

– уточнила посадовиця.

Цікаво! Українознавчий компонент – це скорочена освітня програма для школярів, які перебувають за межами України. Вона дає змогу зменшити навчальне навантаження на учнів, які очно вчаться в країні перебування та водночас дистанційно здобувають освіту в Україні. До компонента входять предмети, що не викладають за кордоном: українська мова, українська література, історія України, географія, Захист України, основи правознавства.

Як вчаться українські діти за кордоном