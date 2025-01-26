Українські дипломи про освіту та наукові ступені визнаватимуть у ще одній країні Європи
- Українські дипломи про освіту та наукові ступені визнаватимуть у Молдові,.
- А молдовські документи будуть визнані в Україні за спрощеною процедурою.
- Угода сприятиме професійній та освітній мобільності, включаючи взаємне визнання наукових ступенів і працевлаштування громадян обох країн.
Українські дипломи про освіту та наукові ступені визнаватимуть в Молдові. Молдовські документи про освіту натомість будуть визнані в Україні за спрощеною процедурою.
Про це інформує 24 Канал з посиланням на допис міністра освіти і науки України Оксена Лісового у фейсбуці. Він та віцепремʼєр-міністр – міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой підписали відповідну угоду.
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Українські дипломи про освіту визнаватимуть у Молдові
Ця угода має сприяти новим можливостям для професійної та освітньої мобільності між країнами.
Вона передбачає реалізацію таких можливостей:
- Взаємне визнання наукових ступенів наукових працівників, що сприятиме розвитку академічної мобільності.
- Працевлаштування громадян обох країн, які здобули освіту в Україні й Молдові.
- Врахування категорії та стажу роботи вчителів під час працевлаштування в Молдові й Україні.
Ця угода є важливим кроком для розвитку відносин між Молдовою та Україною,
– написав Лісовий.
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Що відомо про виїзд студентів за кордон
- 2024 року Міносвіти України нарешті дозволило частині студентів-чоловіків перетинати кордон.
- Вони можуть взяти участь у програмах академічної мобільності для навчання за межами нашої країни.
- Таку можливість надали студентам віком від 18 до 22 років, які навчаються на бакалавраті або магістратурі медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування на один семестр.