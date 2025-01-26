Про це інформує 24 Канал з посиланням на допис міністра освіти і науки України Оксена Лісового у фейсбуці. Він та віцепремʼєр-міністр – міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой підписали відповідну угоду.

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Ця угода має сприяти новим можливостям для професійної та освітньої мобільності між країнами.

Вона передбачає реалізацію таких можливостей:

Взаємне визнання наукових ступенів наукових працівників, що сприятиме розвитку академічної мобільності.

Працевлаштування громадян обох країн, які здобули освіту в Україні й Молдові.

Врахування категорії та стажу роботи вчителів під час працевлаштування в Молдові й Україні.

Ця угода є важливим кроком для розвитку відносин між Молдовою та Україною,

– написав Лісовий.

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