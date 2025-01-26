Про це інформує 24 Канал з посиланням на допис міністра освіти і науки України Оксена Лісового у фейсбуці. Він та віцепремʼєр-міністр – міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой підписали відповідну угоду.

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Українські дипломи про освіту визнаватимуть у Молдові

Ця угода має сприяти новим можливостям для професійної та освітньої мобільності між країнами.

Вона передбачає реалізацію таких можливостей:

  • Взаємне визнання наукових ступенів наукових працівників, що сприятиме розвитку академічної мобільності.
  • Працевлаштування громадян обох країн, які здобули освіту в Україні й Молдові.
  • Врахування категорії та стажу роботи вчителів під час працевлаштування в Молдові й Україні.

Ця угода є важливим кроком для розвитку відносин між Молдовою та Україною,
– написав Лісовий.

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Що відомо про виїзд студентів за кордон

  • 2024 року Міносвіти України нарешті дозволило частині студентів-чоловіків перетинати кордон.
  • Вони можуть взяти участь у програмах академічної мобільності для навчання за межами нашої країни.
  • Таку можливість надали студентам віком від 18 до 22 років, які навчаються на бакалавраті або магістратурі медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування на один семестр.