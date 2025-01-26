Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение министра образования и науки Украины Оксена Лисового в фейсбуке. Он и вице-премьер-министр – министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой подписали соответствующее соглашение.

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Это соглашение должно способствовать новым возможностям для профессиональной и образовательной мобильности между странами.

Оно предусматривает реализацию таких возможностей:

Взаимное признание научных степеней научных работников, что будет способствовать развитию академической мобильности.

Трудоустройство граждан обеих стран, получивших образование в Украине и Молдове.

Учет категории и стажа работы учителей при трудоустройстве в Молдове и Украине.

Это соглашение является важным шагом для развития отношений между Молдовой и Украиной,

– написал Лисовой.

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