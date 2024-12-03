"Радянська система": освітня омбудсмен висловилась про олімпіади та порівняння шкіл

Очільниця Офісу освітнього омбудсмена Надія Лещик переконана, що в Україні не повинні існувати рейтинги закладів освіти, де враховують кількість місць, зайнятих учнями або вчителями на конкурсах чи олімпіадах. Не варто порівнювати школи за результатами перемог учнів.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на УП. Лещик при цьому зазначила, що такої ж позиції дотримується і щодо національного мультитесту.

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Що освітня омбудсмен думає про олімпіади та порівняння шкіл

Освітня омбудсмен зазначила, що можна відзначати тих, хто переміг, але порівнювати одну школу з іншими не варто.

Є заклади, в яких дуже багато дітей з особливими освітніми потребами, є заклади, які розташовані у районах з підвищеною злочинністю, де великий процент дітей з сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, і ці діти не беруть участь в олімпіадах та конкурсах,

– заявила Лещик.

І додала: головне, щоб діти соціалізувалися й інтегрувалися у суспільство, вели повноцінне життя.

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Надія Лещик розповіла про додаткове навантаження на вчителів

Також Лещик висловила свою думку щодо проведення у школах різних конкурсів та олімпіад, що створює для вчителів додаткове значне навантаження. Вона вважає, що у нашій державі часто порушують академічну свободу учителя: педагогів змушують проводити тематичні заходи з певних події і звітувати про них, а також проходити онлайн-курси та отримувати за них сертифікати. Але примусу бути не повинно.

Школам можна надсилати пропозиції, а вчителі вже мають право обирати, який захід чи олімпіаду проводити, брати участь чи не брати. А у нас такі речі роблять у наказовому порядку і вимагають звітності. Це радянська система,

– каже омбудсменка.

Вона розповіла, що у країнах Заходу такого немає: там просто навчають дітей, а заходи проводять лише за бажання педагогів, дітей або батьків.

Це все – доволі велике навантаження, якого не має бути, особливо під час війни. Через це ми маємо перевантаження вчителів: вони, крім своїх прямих обов'язків навчати дітей, мають робити ще дуже багато всього, а під час війни навантаження лише збільшилося. Це стресова робота. Вчителів навпаки треба розвантажувати,

– резюмувала Лещик.

Раніше ми інформували про те, які зарплати отримують вчителі у державних та приватних школах. Про це читайте за посиланням.