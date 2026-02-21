Не столиця Канади: що таке "отава", про яку співає Оксана Білозір у "Батьківській пісні"
- Слово "отава" в українській мові означає траву, що відростає після скошення або випасання, і використовується в піснях для створення поетичного образу природи.
- Це слово не пов'язане з назвою столиці Канади, Оттавою, а походить з агрокультурної лексики, підкреслюючи природний контекст і сільський побут.
Помічали за собою, що мимоволі вашим джерелом вивчення нових слів з української мови стають пісні – народні та естрадні. Творчий геній авторів підбирає для рими та художнього образу такі слова, значення яких слухачам слід шукати у словниках.
Що означає слово "отава" з відомої пісні, розповідаємо з посиланням на пояснення ресурсу "Горох".
Яке значення слова "отава" в українській мові?
У поетичних текстах української пісенної традиції з давніх-давен зустрічаються слова, значення яких не завжди інтуїтивно зрозуміле сучасному слухачеві. У романтичній "Батьківській пісні", яку виконує Оксана Білозір, є рядок: "Тихий вечір над отавами падав на долину…" .
Слово "отава" звучить поетично і може викликати асоціації з іноземними топонімами, наприклад, назвою столиці Канади – Ottawa. Але в українській мові воно має своє власне значення, тісно пов’язане з природою.
Українською "отава́", як нам його тлумачать словники, – це трава, що відростає на місці скошеної або після випасання худоби.
Тобто це другий врожай трави, який дозріває після того, як основна рослинність була скошена або виграна тваринами. Він, як правило, соковитіший і м’якший, ніж первинна трава, і часто використовується для виготовлення сіна або силосу.
У сільському середовищі отава – це звична картина пізнього літа й осені: після першого покосу або випасу поле вкривається новою, молодою зеленню. У поетичному образі це передає ніжність вечірнього пейзажу, "м’якість" долини, наповненої свіжою травою – саме такий настрій створює початковий рядок пісні.
"Тихий вечір над отавами падав на долину,
Знав мій батько пісню давнюю, пісню старовинну,
Під вікном гойдались айстрами вересневі ночі,
І бриніла пісня батьківська, пісня та праотча."
Такий образ поетично підсилює загальну інтонацію пісні – спогад, спокій, щемлива тиша осіннього вечора.
"Батьківська пісня": дивіться відео
Варто звернути увагу на можливу плутанину з назвами, що звучать подібно:
Оттава / Ottawa – назва столиці Канади англійською (і французькою) мовою (Ottawa). Це повністю інший топонім, який не пов’язаний з українським словом "отава".
Іноді при вимові чи написанні слово "отава" можуть сприймати як запозичення або кальку, але це не так: українське "отава" походить не від географічних назв, а з лексики, пов’язаної з природою та сільським господарством.
Ця плутанина виникає не через зміст слова, а через фонетичну схожість із відомою назвою міста. Проте семантика у них – різна.
У словниках наводяться й класичні літературні приклади, що демонструють природний контекст слова:
"У темному гаю, в зеленій діброві, на припоні коні отаву скубуть" (Володимир Шевчук).
"Аж третього вечора пішов Юзько до хати... бо знов коні мали випасатися по скошеній отаві". (Ольга Кобилянська).
Слово "отава" у творі Оксани Білозір – це не назва міста чи іноземний топонім, а українське слово з конкретним природним значенням. Воно вжите в пісенному тексті як поетичний образ спокійного, барвистого вечора.
Це слово – чудовий приклад того, як українська мова зберігає в собі багатство природних термінів, які передають не лише значення, а й настрій. Раніше ми писали про інше слово з відомої пісні – "чічка", яким теж підкреслюють природну красу.
Зазираючи у тлумачні словники, ми збагачуємо власне розуміння мови й культурного контексту творів, що їх читаємо чи слухаємо та уникаємо плутанини у термінах та значеннях.