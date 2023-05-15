Є алгоритм: як учням повернутися до навчання в Україні після закордону
Джерело:РБК-Україна
Чимало українських біженців вже повернулися з дітьми на Батьківщину. Багато з тих, хто покинув Україну через війну, ще повернеться.
При цьому доволі часто після приїзду учням треба повернутися до навчання в українські школи. Алгоритм повернення учнів до навчання в Україні після шкіл у Європі читайте нижче.
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Як учням повернутися до навчання в Україні після закордону
Чимало українських дітей, відповідно до законодавств іноземних країн, мали відвідувати місцеві школи. Однак МОН і досі не виробило універсального алгоритму зарахування оцінок, отриманих нашими учнями в закордонних навчальних закладах. Все дітям мали б зарахувати ці оцінки без проблем, кажуть чиновники.
Щоб підтвердити результати навчання в Україні, треба отримати в закордонній школі інформаційну довідку. У ній мають бути вказані:
- назва школи;
- період навчання;
- клас;
- перелік предметів, які вивчали (із зазначенням навчальних тем);
- результати оцінювання;
- систему оцінювання, що використовують у школі.
Результати оцінювання, вказані у довідці, школа може зарахувати у підсумковому оцінюванні. Вони також будуть підставою для переведення учня до наступного класу.
Якщо в закордонній школі учень не вивчав предмети, які передбачені українськими освітніми програмами, має пройти відповідне підсумкове оцінювання знань з цим дисциплін в Україні.
Читайте Як МОН повертатиме українських учнів з-за кордону і чи зарахують їм оцінки зі всіх предметів
Як МОН повертатиме українських учнів з-за кордону
- Очільник МОН Оксен Лісовий заявив, що зараз Україна втрачає зв'язок з українськими учнями, які через війну виїхали за кордон. Ці діти просто випадають з поля зору Міносвіти.
- Також учні за кордоном перестають опановувати українську програму. Або змушені вивчати дві програми паралельно – закордонну і українську. Проте діти через це колосально перевантажені.
- Тож МОН працює над розробкою алгоритму зарахування академічних результатів дітей з тих шкіл, де навчаються українські школярі, зі всіх універсальних предметів.