Вчителі просять змінити схему оцінювання НУШ: петиція набрала голоси

Учителі в Україні подали електронну петицію про скасування наказу МОН "Про затвердження рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання". Вона набрала 25 тисяч підписів, необхідних для розгляду.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Електронні петиції. Раніше батьки та вчителі розкритикували нову схему оцінювання знань учнів.

До теми МОН детально роз'яснило критерії оцінювання в 5 – 9 класах НУШ

Вчителі проти нового підходу до оцінювання НУШ

Автор петиції мотивує пропозицію про скасування рекомендацій тим, що вони "зовсім не сприяють покращенню якості освітнього процесу, а тільки створюють додаткове бюрократичне навантаження для вчителів".

Також у тексті є пропозиція щодо перегляду підходу до оцінювання результатів навчання в загальній середній освіті і напрацювання простих та ефективних методів оцінювання.

Протягом десяти робочих днів петицію має розглянути уряд і оприлюднити відповідь.

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Що відомо про нову схему оцінювання