Чому вчителі не ставлять оцінок за виконане домашнє завдання: педагогиня розкрила секрет

Учителька зарубіжної літератури з Чернівців Аліна Мец розповіла, чому вчителі за невиконане домашнє завдання ставлять двійку, а за виконане – нічого. І зауважила, що так учнів готують до дорослого життя.

Про це Аліна Мец розповіла у відео, яке вона розмістила у своєму тіктоці. При цьому уточнила, що більшість учителів оцінюють і виконане завдання.

Дивіться також "Що Пушкін забув на уроці української літератури?": у ліцеї Києва виник скандал

Чому учителі не оцінюють виконане домашнє завдання?

Педагогиня пояснила, що сама концепція за виконане завдання не ставити нічого, а за виконане – ставити двійку, – це хороша підготовка до дорослого життя.

Коли працівник – доросла людина – ходить на роботу і виконує свої обов'язки, то додатково нічого не отримує. Зрозуміло, що у кінці місяця буде зарплата, але додатково за те, що ти добре робиш свою роботу, ти нічого не отримуєш,

– пояснила вона.

І додала: якщо ж працівник буде запізнюватися, не виконуватиме те, що йому треба виконувати, то відповідно за це отримуватиме догани.

Тобто ця концепція є підготовкою до дорослого життя,

– зауважила Мец.

При цьому запитала, чи варто все ж лояльніше ставитися до невиконання домашніх завдань учнями, чи все ж таки готувати їх до дорослого життя.

Вчителька розповіла, чому не ставлять оцінки за виконані домашні завдання: відео

Що думають українці?

Українці у коментарях написали таке:

Діти цього не зрозуміють і паралелей не проведуть у майбутньому. А от те, що за старання їх не хвалять – запам'ятають на все життя і перестануть старатися.

Ну так у дорослої людини мотивація добре працювати і є зарплата, як ви і сказали. Що тоді має мотивувати учнів, якщо їм нічого не ставлять?

Як дитина скажу. Я маю витрачати 7 годин щодня на різні уроки, приходити додому та додатково робити дз, і за це мені буде.. просто якась цифра на папері. А мої батьки працюють 8 годин, у них робота однотипна, вони не беруть роботу додому і ще отримують за це гроші. Я не бачу паралелі.

Різниця в тому, що працівник отримує зарплату – на відміну від учня, який провів більшість дня у школі і, на думку вчителя, має ще робити щось з нею пов'язане поза нею.

Оцінювати потрібно усі д/з… Діти їх роблять і чекають оцінки їхньої роботи..

Домашнє завдання виконується не для вчителя і не для оцінки, а перш за все для самого учня, для закріплення і розвитку його знань, умінь і навичок. Тому вони і є уже здобутком. А двійка ставиться (нагадаю, за 12-бальною системою оцінювання всі оцінки позитивні) для відображення цього рівня, який є низьким, щоб його бачили і батьки, і учень і розуміли, що потрібно працювати.

Ви знаєте, наших дітей вже настільки "зробили дорослими" – стільки труднощів і жахіття вони побачили, що додатковий тиск "двійками", я вважаю, їм не йде на користь. Їм, навпаки, потрібна підтримка від вчителів і розуміння.

Раніше Аліна Мец провела експеримент, порівнявши власну оцінку есе учениці з результатом перевірки штучним інтелектом. Технології ШІ оцінили роботу нижче. ШІ поставив есе 8 балів, тоді як учителька оцінила його на 10.