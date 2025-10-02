Батьки першокласників можуть отримати 5 тисяч гривень у межах програми "Пакунок школяра". Витратити їх треба протягом 180 днів з моменту зарахування коштів на рахунок.

Гроші на загальну суму понад 856 мільйонів гривень уже отримали 168 653 родини. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.

Скільки сімей отримали кошти?

Програма передбачає виплату 5 тисяч гривень родинам, які мають у 2025 році першокласника. Якщо у сім'ї є кілька таких дітей, виплата передбачена на кожну.

За ці кошти можна купити одяг, взуття, канцтовари, книги.

У МОН інформували, що наразі батьки подали понад 200 тисяч заяв на участь у програмі.

Заяву треба подати до 15 листопада 2025 року.

Заявку можна оформити через застосунок Дія або у відділенні Пенсійного фонду України.

Що відомо про "Пакунок школяра"?