Первоцвіти чи першоцвіти: яким словом правильно називати підсніжники, крокуси та проліски

Ці рослини уже радують цвітом, навіть коли довкола ще лежить сніг. Тому їх називають першими квітами – першоцвітами. Та чи можна казати – первоцвіти на ці рослини?

Вже зовсім скоро розпочнеться сезон перших весняних квітів, а як їх правильно називати, розповідаємо з посиланням на ресурс "Горох".

Первоцвіти чи першоцвіти: як правильно?

На календарі – весна і сніг майже розтанув – це саме час для перших весняних квітів. Їх у народі називають первоцвітами чи першоцвітами. Тому подекуди виникає суперечка – котра з назв правильна?

Слово "первоцвіт" можна зустріти у словниках і воно має кілька значень:

це власна назва квітки – первоцвіт весняний ( Primula ), що цвіти рано навесні білими, жовтими, рожевими чи бузковими дзвіночками. Його ще називають скороспі́лкою, бара́нчи­ками, весні́вкою, весня́ником, клю́­чиками, лісови́м зі́ллям, медя́нико́м, первенцем;

), що цвіти рано навесні білими, жовтими, рожевими чи бузковими дзвіночками. Його ще називають узагальнення для першої весняної квітки.

для позначення квітки підсніжника.

Варіант "першоцвіти" теж є у словниках, як синонім, логіка його зрозуміла – поєднання слів "перший цвіт". Хоча, дехто вважає, що таке формулювання помилкове.

Першоцвіти чи первоцвіти – не науковий термін, але широковживаний. Він об'єднує багато різних за життєвим ритмом трав

– як зазначається на фейсбук сторінці "Острівець практичної ботаніки".

До первоцвітів належать – сон-трава, підсніжники, проліски, ряст, первоцвіт, горицвіт, крокуси (шафрани), мати-й-мачуха, примула, конвалія, ведмежа цибуля та ще низка рослин. Переважно усі вони є червонокнижними та перебувають під охороною. Тому, разом із цвітінням рослин проходить природоохоронна та інформативна акція – "Збережи первоцвіти!". І ви долучіться до них не зривайте ці рослини у лісах та парках, просто насолодіться красою їх цвітіння.

Важливо! Слово "первий" не є помилкою чи калькуванням з російської. Його можна зустріти у словниках, з позначкою – застаріле, у тому ж значенні, що і "перший". та часто можна зустріти у класичній українській літературі – "первий голос", "первий брат". Крім того, маємо слово "попервах", яке означає "спочатку" чи "спершу."

Хоча для української мови властивий словотвірний елемент першо-: першоджерело, першорядний, першооснова, але помилки у слові "первоцвіт" немає. Компонент перво- був характерний для старослов’янської традиції, але в сучасній українській літературній нормі уже вважається архаїзмом.

Отож насолодіться весною, першими квітами, як ви їх назвете – первоцвіти чи першоцвіти, не має значення, бо це синоніми. Головне – не рвіть!