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Освіта Освіта в Україні Учні складають НМТ з англійської на 200: секрети уроків найкращої вчительки України
24 жовтня, 11:38
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Учні складають НМТ на 200: секрети уроків найкращої вчительки України

Марія Волошин

Цьогоріч найкращою педагогинею України стала Світлана Меркулова. Вона викладає англійську мову в Ірпінському ліцеї № 2.

Чимало її учнів складають НМТ з англійської мови на 200 балів та є призерами олімпіад. У чому її секрет, вона розповіла в інтерв'ю 24 Каналу.

Як вчителька мотивує учнів добре вчитися

Педагогиня насамперед каже, що в неї найкращі учні. 

Але я завжди сперечаюсь з психологами, бо кажу, що мотивації не існує, що це найбільша маніпуляція у світі. Є стимул, 
– переконала Меркулова. 

За її словами, мотивація – це завуальований спосіб змусити когось зробити те, що треба вам. 

Тому я і кажу про стимул. Також дуже гарно підтримують батьки у цьому плані. Є учні, які відразу кажуть, що хочуть брати участь в олімпіаді – це діти з найвищим стимулом. Але багато залежить і від вчителя, 
– вважає вона.

Які метоли на уроці застосовує Меркулова

Педагогиня каже: її проєктний метод навчання, наприклад, дозволяє кожному на різному рівні увімкнутися на уроці. 

До прикладу, я застосовую метод перевернутого класу: ми починаємо якусь тему, опрацьовуємо певну лексику, я пояснюю потрібну граматику для цієї теми. Далі діти створюють, наприклад, на тему харчування якусь страву: прописують її рецепт, приносять на урок, розповідають про неї і всі разом їдять, 
– уточнила освітянка.

Бо вчити слова у контексті – це, за її словами, зовсім інше. Вищезгаданий приклад вона, до слова, застосувала для 5 класу. 

Зі старшокласниками ми організували "МастерШеф" на уроці. Дві команди готували свої страви і про них розповідали англійською,
 – додала вчителька. 

І продовжила: також вона пропонувала учням дебати. Вони отримують тему і замість контрольної роботи на уроці обговорюють цю тему. Але перед цим діти мають самі опрацювати певну літературу.

  • Найкраща педагогиня України 2026 року Світлана Меркулова також розповіла, як стимулює своїх учнів вчити англійську мову.

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