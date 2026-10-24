Ученики сдают НМТ на 200: секреты уроков лучшей учительницы Украины

Многие из ее учеников сдают НМТ по английскому языку на 200 баллов и являются призерами олимпиад. В чем ее секрет, она рассказала в интервью 24 Каналу.

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Как учительница мотивирует учеников хорошо учиться

Педагог прежде всего говорит, что у нее самые лучшие ученики.

Но я всегда спорю с психологами, потому что говорю, что мотивации не существует, что это самая большая манипуляция в мире. Есть стимул,

– убедила Меркулова.

По ее словам, мотивация – это завуалированный способ заставить кого-то сделать то, что нужно вам.

Поэтому я и говорю о стимуле. Также очень хорошо поддерживают родители в этом плане. Есть ученики, которые сразу говорят, что хотят участвовать в олимпиаде – это дети с самым высоким стимулом. Но многое зависит и от учителя– считает она.

Какие методы на уроке применяет Меркулова

Педагог говорит: ее проектный метод обучения, например, позволяет каждому на разном уровне включиться в урок.

Например, я использую метод "перевернутого класса": мы начинаем изучать какую-то тему, прорабатываем определенную лексику, я объясняю необходимую грамматику для этой темы. Далее дети готовят, например, на тему питания какое-то блюдо: записывают его рецепт, приносят на урок, рассказывают о нем и все вместе едят– уточнила педагог.

Ведь учить слова в контексте – это, по ее словам, совсем другое дело. Вышеупомянутый пример она, кстати, применила для 5 класса.

Со старшеклассниками мы организовали "МастерШеф" на уроке. Две команды готовили свои блюда и рассказывали о них на английском– добавила учительница.

И продолжила: кроме того, она предлагала ученикам дебаты. Им дают тему, и вместо контрольной работы на уроке они обсуждают эту тему. Но перед этим дети должны самостоятельно изучить определенную литературу.