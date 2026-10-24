Учні складають НМТ на 200: секрети уроків найкращої вчительки України

Світлана Меркулова з учнями / Фото Світлани Меркулової
Цьогоріч найкращою педагогинею України стала Світлана Меркулова. Вона викладає англійську мову в Ірпінському ліцеї № 2.
Чимало її учнів складають НМТ з англійської мови на 200 балів та є призерами олімпіад. У чому її секрет, вона розповіла в інтерв'ю 24 Каналу.
Як вчителька мотивує учнів добре вчитися
Педагогиня насамперед каже, що в неї найкращі учні.
Але я завжди сперечаюсь з психологами, бо кажу, що мотивації не існує, що це найбільша маніпуляція у світі. Є стимул,
– переконала Меркулова.
За її словами, мотивація – це завуальований спосіб змусити когось зробити те, що треба вам.
Тому я і кажу про стимул. Також дуже гарно підтримують батьки у цьому плані. Є учні, які відразу кажуть, що хочуть брати участь в олімпіаді – це діти з найвищим стимулом. Але багато залежить і від вчителя
Які метоли на уроці застосовує Меркулова
Педагогиня каже: її проєктний метод навчання, наприклад, дозволяє кожному на різному рівні увімкнутися на уроці.
До прикладу, я застосовую метод перевернутого класу: ми починаємо якусь тему, опрацьовуємо певну лексику, я пояснюю потрібну граматику для цієї теми. Далі діти створюють, наприклад, на тему харчування якусь страву: прописують її рецепт, приносять на урок, розповідають про неї і всі разом їдять
Бо вчити слова у контексті – це, за її словами, зовсім інше. Вищезгаданий приклад вона, до слова, застосувала для 5 класу.
Зі старшокласниками ми організували "МастерШеф" на уроці. Дві команди готували свої страви і про них розповідали англійською
І продовжила: також вона пропонувала учням дебати. Вони отримують тему і замість контрольної роботи на уроці обговорюють цю тему. Але перед цим діти мають самі опрацювати певну літературу.
- Найкраща педагогиня України 2026 року Світлана Меркулова також розповіла, як стимулює своїх учнів вчити англійську мову.
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