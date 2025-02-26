Механізм підготовки підручників суттєво змінять: залучать ШІ

Міністерство освіти і науки України планує оновити механізми підготовки шкільних підручників. Зокрема, використовувати штучний інтелект під час експертизи навчальних книг.

Про це повідомила заступниця міністра освіти і науки України. Надія Кузьмичова під час засідання парламентського Комітету з питань освіти, науки та інновацій Ради. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.

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ШІ перевірятиме підручники

Посадовиця зауважила, що з наступного року планують суттєво оновити механізми підготовки підручників для школярів.

Зміни стосуватимуться усіх етапів підготовки навчальної літератури – від оновлення вимог до книг і до зміни підходів у доставці книг школам,

– уточнила заступниця міністра.

Зокрема, з 2026 року у Міністерстві освіти і науки України планують розпочати перевірку відповідності підручників до вимог навчальної літератури не лише за участі експертів (за умови випадкового закріплення експерта за підручником), а й з використанням штучного інтелекту.

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