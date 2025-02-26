Механізм підготовки підручників суттєво змінять: залучать ШІ
- Міністерство освіти і науки України планує використовувати штучний інтелект для перевірки шкільних підручників з 2026 року.
- Минулого року в українській освіті виникали скандали через якість підручників, що призвело до зміни процедур добору та службового розслідування.
Міністерство освіти і науки України планує оновити механізми підготовки шкільних підручників. Зокрема, використовувати штучний інтелект під час експертизи навчальних книг.
Про це повідомила заступниця міністра освіти і науки України. Надія Кузьмичова під час засідання парламентського Комітету з питань освіти, науки та інновацій Ради. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.
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ШІ перевірятиме підручники
Посадовиця зауважила, що з наступного року планують суттєво оновити механізми підготовки підручників для школярів.
Зміни стосуватимуться усіх етапів підготовки навчальної літератури – від оновлення вимог до книг і до зміни підходів у доставці книг школам,
– уточнила заступниця міністра.
Зокрема, з 2026 року у Міністерстві освіти і науки України планують розпочати перевірку відповідності підручників до вимог навчальної літератури не лише за участі експертів (за умови випадкового закріплення експерта за підручником), а й з використанням штучного інтелекту.
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Що відомо про скандали з підручниками
- Торік в українському освітньому середовищі спалахували скандали через підручники.
- Зокрема, через підручник з української мови для 7 класу, у якому знайшли карту нашої держави без Криму.
- Також журналісти видання NGL Media повідомили, що новостворене видавництво "Атлант" отримало понад 100 замовлень від державної наукової установи "Інститут модернізації освіти" при Міносвіти на загальну суму майже 180 мільйонів гривень. З них 83 угоди, укладені впродовж останніх двох місяців, всі – без оголошення тендерів і за завищеною вартістю примірника. У МОН пообіцяли службове розслідування щодо Інституту модернізації змісту освіти.
- Очільник МОН Оксен Лісовий також повідомляв, що його відомство має питання до якості шкільних підручників. Вони пов'язані саме з діяльністю Інституту модернізації змісту освіти.
- Міносвіти України при цьому змінило процедуру добору шкільних підручників.