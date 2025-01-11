У школах України з'явиться обов'язковий курс фінансової грамотності та підприємництва
З 2025 року учні 8 – 9 класів вивчатимуть новий курс – "Підприємництво і фінансова грамотність". Пілотне викладання дисципліни стартувало торік.
Про це інформує 24 Канал з посиланням на Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Цей курс стане обов'язковим.
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Учні вивчатимуть у школі фінансову грамотність
Для забезпечення шкіл навчальними матеріалами група авторів і експертів, до якої увійшли представники Фонду гарантування вкладів, науковці та педагоги з різних регіонів України, розробила повний навчально-методичний комплект. До комплекту увійдуть:
- підручник;
- робочий зошит;
- посібник для вчителів;
- електронні додатки;
- презентації до уроків.
У межах проєкту вже підготували 96 педагогів, які викладатимуть новий предмет у школах.
У Фонді кажуть, що актуальність курсу зумовлена потребою в якісних знаннях для учнів, які допоможуть їм орієнтуватися у сучасному фінансовому світі та ухвалювати обґрунтовані рішення.
Зазначимо, що розробляти курс розпочали у 2021 році, коли МОН затвердило Модельну навчальну програму для 8 – 9 класів. Проєкт отримав назву "Для освітян – від освітян". У його розробці взяли участь 16 науковців і вчителів із 5 регіонів України.
Нагадаємо, що у липні 2024 року в Україні погодили Національну стратегію розвитку фінансової грамотності до 2030 року. Вона має сприяти підвищенню фінансової обізнаності населення.
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