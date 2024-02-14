Школи почали отримувати підручники для 5 – 6 класів

Школам в Україні почали доставляти підручники для учнів 5 – 6 класів. Ці школярі навчаються за новими програмами.

У МОН нагадали, що 2023 рік став роком, коли вперше з початку повномасштабної війни держава виділила кошти на друк підручників. Торік у МОН вирішили друкувати навчальні книги зокрема для 5 – 6 класів НУШ.

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Школам почали видавати підручники для 5 – 6 класів

На початку 2023 року з держбюджету України виділили на цю мету майже 755 мільйонів гривень. Восени – ще близько 553 мільйонів гривень.

Також вдалося додрукувати за додаткові кошти підручники, які не було змоги надрукувати за кошти держбюджету.

На сьогодні ці підручники не лише вже надруковані – частину з них вже доставили до шкіл та обласних книжкових баз.

Так, до обласних книжкових баз доставили 76% підручників для 5 класу, із них 79% – уже в школах.

Це підручники з іноземних мов, курсу "Здоров'я, безпека і добробут", етики, мистецтва та технологій.

До книжкових баз доставили і 80% підручників для 6 класу, із них 81% – уже в школах.

Для учнів 6 класів надрукували підручники з інформатики, курсу "Здоров'я, безпека і добробут" та етики.

Раніше ми писали про те, що навчальні програми для учнів-біженців в Україні планують спростити.

про те, що навчальні програми для учнів-біженців в Україні планують спростити. Також розповідали, як Міносвіти має намір реформувати старшу школу. Про це читайте за посиланням.

Заступник міністра освіти та науки України Андрій Сташків зазначив, що у межах реформи НУШ до 1 вересня 2024 року планують забезпечити всіма підручниками учнів 7 класів.