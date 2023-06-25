У МОН розповіли, коли надрукують підручники для 6-х класів НУШ
Джерело:Освіторія
В Україні продовжують друкувати підручники для Нової української школи. Зокрема, цьогоріч для 6-х класів.
Заступник очільника МОН з питань середньої освіти Андрій Сташків під час освітнього фестивалю розповів, що до початку нового навчального року надрукують ще партію підручників. Зокрема, з 9 предметів для шестикласників.
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Коли надрукують підручники для 6-х класів НУШ
За словами заступника міністра освіти і науки, з 14 предметів, які є у 6-му класі, до 1 вересня мають надрукувати підручники з 9 предметів.Ваша дитина отримала недостатній рівень знань у цьому році? Це легко виправити з "Оптіма". Провідна дистанційна школа України пропонує унікальну благодійну програму для учнів 1 – 11 класів. Все, що потрібно – заповнити заявку та отримати безплатний доступ до освітніх матеріалів з 2 будь-яких предметів на 3 місяці. Подаруйте своїй дитині шанс здобути якісну освіту вже сьогодні!
Точні переліки цих 9 предметів оприлюднять на сайті Міносвіти. Батькам і учням рядять при цьому стежити за новинами.
Підручники для решти предметів також будуть надруковані, але не до 1 вересня, бо на це бракує бюджету,
– уточнив Сташків.
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Що відомо про НУШ в Україні
- Нова українська школа – це головна реформа МОН під керівництвом ексміністерки Лілії Гриневич.
- Мета НУШ – створити школу, в якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, а й вміння застосовувати їх у житті.
- Впроваджувати її почали з учнів перших класів. Так, у 2018 році нові стандарти тестували у 100 школах по всій країні.
- У 2018 – 2019 навчальному році українські першокласники почали навчатися за новою системою.
- Реформу запустили й у 5 – 9 класах.
- Реалізація проєкту розрахована на 2021 – 2027 роки у три етапи.