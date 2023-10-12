МОН оголосило конкурс підручників: як обрати найкращий для учнів і вчителів
Джерело:НУШ
Недавно Міносвіти оголосило конкурс підручників для 1-х, 2-х, 7-х та 11-х класів. Тож освітяни тепер протягом кількох місяців мають обрати найкращі навчальні книги.
Авторка підручників для початкової школи Ганна Остапенко радить ознайомитися з матеріалами заздалегідь, а не в останні дні конкурсу. Освітяни при цьому мають звертати увагу на практичну частину, уточнює кандидатка філологічних наук, авторка робочих зошитів та підручників з української мови для 5 і 6 класів НУШ Анастасія Онатій.
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Як обрати найкращий підручник для учнів і вчителів
Зокрема, треба уважно переглядати на сформульовані завдання і визначити, чи зможуть учні зрозуміти їх, додала Онатій.
Важливо зрозуміти, як підручник "комунікує" з учнями,
– наголосила вона.
Також авторки навчальної літератури радять звернути увагу на таке:
- тексти – чи відповідають віку дітей і добре адаптовані для читання та розуміння;
- спосіб викладу теорії – прості слова, зрозумілі схеми, яскраві приклади;
- підручник має бути близьким за типом викладання.
Якщо вчителі люблять сучасні завдання, наприклад, писати з учнями текст реклами замість диктанту, то інноваційний підручник – саме той, який їм потрібен,
– каже педагогиня.
Ганна Остапенко при цьому зауважила, що до Революції гідності в Україні вибір підручників був корумпованим. Зараз процедура відкрита.
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МОН оголосило конкурс підручників
- Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс підручників.
- Автори мають подати матеріали до Інституту модернізації змісту освіти.
- Опісля в Україні організують ознайомлення вчителів з цими матеріалами, обговорення і онлайн-презентації авторських концепцій підручників.
- Опісля школи виберуть підручники і посібники та передадуть результати вибору в електронній формі до органів управління освітою.
- Усі деталі про конкурс підручників можна почитати на сайті Міносвіти.