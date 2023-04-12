НУШ: педагоги обрали підручники для учнів 5 і 6 класу
Джерело:osvita.ua
Учителі обрали підручники для українських учнів 5 та 6 класів. Їх можуть видавати за кошти держбюджету.
Перелік підручників оголосили за підсумками відбору. До слова, учні 5 та 6 класу вчаться у межах реформи Нової української школи.
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Учителі обрали підручники для учнів 5 і 6 класу
Конкурсний відбір проводили з 5 назв підручників для 5 класу та 49 назв – для 6 класу.
Авторські колективи та видавництва підготували на конкурс 3 підручники для 5 класу та 111 підручників для 6 класу.
Усього до переліку підручників-переможців конкурсного відбору увійшло 3 підручники для 5 класу та 73 підручники для 6 класу.
Серед них – підручники для закладів освіти, де вчаться діти з порушеннями зору, та підручники, які перекладуть мовами національних меншин.
Що таке Нова українська школа
Це реформа, розроблена Міністерством освіти і науки України.
Перший клас у межах НУШ набрали у 2018-му році.
Проєкт передбачає формування у школярів критичного мислення та вміння застосовувати знання у повсякденному житті.
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