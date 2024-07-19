Мер Харкова анонсував будівництво ще трьох підземних шкіл

У Харкові триває розширення простору для безпечного очного навчання. У місті працюють над будівництвом ще трьох шкіл під землею.

Про це в етері національного телемарафону 17 липня розповів мер Харкова Ігор Терехов. Він уточнив, що на будівництво цих закладів освіти поки виділили кошти тільки з міського бюджету.

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У Харкові спорудять ще три підземні школи

Посадовець також додав, що уряд затвердив доручення про виділення державних коштів на облаштування підземних шкіл.

Зараз ми вимушені масштабувати цей проєкт. Харків потребує сучасних систем ППО, які захистять небо, щоб люди могли жити в більш-менш нормальних умовах, а діти могли спокійно навчатися,

– заявив Терехов.

До слова, у Харкові вже збудували першу підземну школу в Індустріальному районі. З 1 вересня там вчитиметься близько тисячі дітей.

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