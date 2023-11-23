Терехов оприлюднив кадри будівництва підземної школи у Харкові та анонсував спорудження нових
Джерело:Ігор Терехов
У Харкові триває будівництво першої підземної школи в Україні. Вона дасть можливість частині учнів навчатися очно.
Зауважимо, що понад тисяча учнів має можливість здобувати освіту очно у Харкові. Але навчаються вони в облаштованих класах у метро.
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Як у Харкові будують підземну школу
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що кількість учнів у метрошколі з початку року збільшилася більш ніж удвічі.
Маємо вже 1860 учнів. З понеділка – плюс чотири нових класи. І можливості підземки, на жаль, поступово вичерпуються,
– зазначив мер міста.
Тож у місті, за його словами, намагаються якнайшвидше завершити будівництво підземної школи – першого сучасного бомбосховища в Індустріальному районі. У цій школі зможуть здобувати офлайн-освіту ще 900 учнів. Відео будівництва можна глянути тут.
У Харкові будують першу підземну школу в Україні / скриншот відео
Також Терехов заявив, що паралельно мерія готує документацію та підбирає земельні ділянки, щоб розпочати будівництво таких же захисних споруд в інших районах Харкова. За словами мера міста, сьогодні це єдине оптимальне рішення, здатне поєднати безпеку й очну освіту.Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.
На Харківщині будують унікальну підземну школу
- У селищі Коротичі на Харківщині також будують підземну школу.
- Вона зможе витримати пряме влучання ракети.
- У приміщенні під час тривоги зможуть сховатися учні, вчителі, а також працівники садочка та офісів, розташованих поряд.
- Сховище вмістить пів тисячі осіб.
- Вартість будівництва – 90 мільйонів гривень.