Ще в одному місті України збудують підземну школу

20 травня 2024, 11:50
Читать новость на русском

Джерело:

У Кривому Розі планують збудувати ще одну в Україні підземну школу, аби учні у час війни могли вчитися очно. Вона з'явиться на території однієї із гімназій у Довгинцівському районі міста.

Це буде окрема будівля. Її спорудять під футбольним полем.

Дивіться також Перша підземна школа України відчинила двері для учнів

У Кривому Розі збудують підземну школу 

Приміщення площею 900 метрів квадратних має вмістити на 300 учасників освітнього процесу. 

В укритті облаштують медпункт, санвузли, буфет та місця для навчання школярів. В.о. мера Кривого Рогу Юрій Вілкул заявив, що у регіоні згодом реалізують ще два такі проєкти.

Ми їх назвали "Підземна школа на триста учнів". Запланували там і медичні послуги, і буфети, і кімнати гігієни – і для дошкільнят, і школярів, і старших класів. Все зроблено для того, щоб могли безпечно навчатися наші діти,
– заявив мер Кривого Рогу.

Проєкт цієї школи також передбачає доступність для маломобільних осіб.

Роботи стартували 1 травня та триватимуть 8 місяців.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Де в Україні збудують підземні школи 

  • Першу підземну школу в Україні, зважаючи на повномасштабну війну, збудували у Харкові.
  • У ній з цього тижня вже навчатиметься 620 учнів.
  • У місті планують втілити у життя ще кілька таких проєктів. 
  • До 1 вересня має з'явитися і підемний заклад освіти у Запоріжжі. 
  • У місті також мають намір спорудити кілька таких шкіл.
  • Ще один підземний заклад освіти планують збудувати на Сумщині, у Шостці.
Автор: Марія Волошин