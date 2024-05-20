Ще в одному місті України збудують підземну школу

У Кривому Розі планують збудувати ще одну в Україні підземну школу, аби учні у час війни могли вчитися очно. Вона з'явиться на території однієї із гімназій у Довгинцівському районі міста.

Це буде окрема будівля. Її спорудять під футбольним полем.

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У Кривому Розі збудують підземну школу

Приміщення площею 900 метрів квадратних має вмістити на 300 учасників освітнього процесу.

В укритті облаштують медпункт, санвузли, буфет та місця для навчання школярів. В.о. мера Кривого Рогу Юрій Вілкул заявив, що у регіоні згодом реалізують ще два такі проєкти.

Ми їх назвали "Підземна школа на триста учнів". Запланували там і медичні послуги, і буфети, і кімнати гігієни – і для дошкільнят, і школярів, і старших класів. Все зроблено для того, щоб могли безпечно навчатися наші діти,

– заявив мер Кривого Рогу.

Проєкт цієї школи також передбачає доступність для маломобільних осіб.

Роботи стартували 1 травня та триватимуть 8 місяців.

Де в Україні збудують підземні школи

Першу підземну школу в Україні, зважаючи на повномасштабну війну, збудували у Харкові.

У ній з цього тижня вже навчатиметься 620 учнів.

У місті планують втілити у життя ще кілька таких проєктів.

До 1 вересня має з'явитися і підемний заклад освіти у Запоріжжі.

У місті також мають намір спорудити кілька таких шкіл.

Ще один підземний заклад освіти планують збудувати на Сумщині, у Шостці.