У Запоріжжі будують унікальну школу-фортецю

21 червня 2024, 11:08
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Джерело:

Запорізька ОВА

У Запоріжжі будують першу в регіоні підземну школу. Вона стане частиною відомого "Січового колегіуму" – одного з найкращих закладів освіти області. 

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров зазначив, що це не перший такий об'єкт. Уже стартувало будівництво "підземних шкіл" на 5 локаціях в області.

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У Запоріжжі будують підземні школи 

Посадовець каже: глобальна мета – щоб 50 тисяч учнів на території регіону змогли з нового навчального року навчатися очно. Увагу під час будівництва школи приділяють не лише безпеці, а й дизайну. Він має надихати. 

Він має бути інтерактивним, аби діти хотіли сюди приходити,
– зазначив Федоров. 

Будівельні роботи, до слова, стартували півтора тижня тому.

Педагоги очікують на завершення робіт з нетерпінням, адже, за їхніми словами, дітей у "Січовому колегіумі" майже 400. Близько половини з них  навчається дистанційно, адже в школі немає укриття.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Батьки ж переконані, що вихід в офлайн дозволить не тільки подолати освітні втрати, а й допомагатиме спілкуванню молоді.

Свої двері підземна школа має відчинити для учнів та вчителів вже цього року. Укриття розраховане на 500 осіб. Навчання тут відбуватиметься у медах двох змін. Загалом освітній простір вміщуватиме понад тисячу осіб.

  • Раніше очільник Запорізької ОВА Іван Федоров інформував про те, що перша підземна школа має з'явитися у Запоріжжі до 1 вересня 2024 року Деталі читайте за посиланням. 
Автор: Марія Волошин