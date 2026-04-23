В Україні відкриють ще одну підземну школу: де розташована

В Україні продовжують будувати підземні школи, аби учні у прифронтових та прикордонних з Росією областях могли навчатися очно. Збільшується кількість таких закладів освіти й у Харкові.

У травні там відчинить двері ще одна така школа. Про це повідомили у пресслужбі Харківської міської ради.

Що відомо про нову школу у Харкові?

Будівельні роботи у цій підземній школі Харкова завершують. Заклад може прийняти учнів вже на початку травня.

Ми зараз на стадії завершення будівельних робіт у підземній школі в Слобідському районі. Десь за тиждень-півтора ми вже відкриємо її для учнів,

– заявив очільник міста Ігор Терехов.

За його словами, на сьогодні є надзвичайно великий попит на безпечне навчання: вже формуються черги, батьки постійно звертаються до мерії.

Цікаво! Днями Кабмін України виділив ще майже 5 мільярдів гривень на шкільні укриття. За ці кошти цьогоріч збудують 113 укриттів у школах у 22 областях. Також триває будівництво підземної школи в іншому районі міста.

У Немишлянському районі будівництво ще триває. Сподіваємося, що з першого вересня діти вже сядуть там за парти. Ми будемо робити все якнайшвидше,

– резюмував мер Харкова.

Цікаво У Чугуєві Харківської області відкрили дві підземні школи: в укриттях почали навчання для понад 700 учнів. В місті організували підвезення дітей на уроки, розповіла Українському Радіо Харкова пані мер Галина Мінаєва. Одночасно в укритті можуть перебувати 320 учнів

Що відомо про будівництво підземних шкіл в Україні?